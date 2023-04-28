ВСУ нанесли 12 ударов по позициям врага: поразили пункты управления, склады с боеприпасами и скопление живой силы – Генштаб

В течение суток украинские защитники нанесли 12 ударов по позициям врага на фронте. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.

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В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 1 состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной вечером 28 апреля.

Как сообщается, на 429-е сутки войны оккупанты сосредотачивают наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток они совершили там более 40 атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, где наши воины мужественно держат оборону.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Продолжаются бои в Бахмуте. Оккупанты пытались атаковать в направлении Богдановки и Часова Яра, успеха не имели.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Константиновка, Александро-Шультино, Пивденное, Нелеповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник атаковал в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, активно применял беспилотники для корректировки огня артиллерии. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Лиман Первый, Синьковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник безуспешно наступал в направлении Белогоровки. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спирное, Ивановка.

Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское Диброва, Белогоровка Луганской области; Терны, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг не атаковал. Нанес авиаудары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Высокое Запорожской области; Милово, Берислав, Отрадокаменка, Веселое, Антоновка, Херсон и Белозерка Херсонской области.

В Генштабе также рассказали, что захватчики продолжают использовать учебные заведения на оккупированных территориях в собственных целях: обустраивают там свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавателей.

В частности, в селе Лубянка на Луганщине в здании местной школы дислоцируются военнослужащие ВС РФ. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений, при этом оккупанты заставляют преподавателей продолжать обучение с обязательным посещением детьми.

Больницу города Каланчак на Херсонщине оккупанты обустроили под военный госпиталь, куда в течение 27 апреля было завезено большое количество тяжелораненых. Для перевозки своих раненых враг использовал медицинский грузовик на базе КАМАЗа.

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