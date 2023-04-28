'Подготовка завершается': Резников высказался по поводу контрнаступления ВСУ и назвал ключевые факторы

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова.

Видео дня

Министр рассказал, что украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования. Об этом Резников сообщил во время пресс-конференции.

Он также добавил, что военным необходимо время для того, чтобы овладеть новейшим оружием, которое поставили Украине иностранные партнеры.

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", – рассказал Резников.

Министр отметил, что Украина еще ожидает поступления танков Abrams, однако в будущем контрнаступлении они участвовать не будут.

Также есть техника, на которой украинские воины завершают учебные программы. Экипажи вместе с ними прибудут в определенные места, когда это будет определено главкомом.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопросы по Генеральному штабу, по командованию. Как только будет божья воля, погода и решение командиров – мы это сделаем", – рассказал министр.

Ранее сообщалось, когда в Украине продолжат мобилизацию и будет ли усиление призыва из-за контрнаступления ВСУ. Нынешний призыв военнообязанных мужчин продолжается до 20 мая 2023 года.

Напомним, что Дмитрий Кулеба после удара РФ по Умани призвал предоставить Украине истребители F-16. Он отметил, что жертвами российских обстрелов становятся невинные украинцы, в том числе дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!