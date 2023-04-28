'Путь к миру – вооружить Украину': Дмитрий Кулеба после удара РФ по Умани призвал предоставить Украине истребители F-16

Сегодня утром Россия в очередной раз показала, что ее методами борьбы на войне являются террор и истребление мирного населения. Так, в результате обстрелов 28 апреля травмированы десятки людей, разрушены дома и есть жертвы среди мирного населения.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба эмоционально отреагировал на утренние обстрелы оккупантов в своем Twitter. Он отметил, что жертвами российских обстрелов становятся невинные украинцы, включая детей.

Министр в очередной раз призвал иностранных партнеров предоставить Украине самолеты F-16, чтобы защитить гражданское население Украины от терроризма кафиров.

"Ракетные удары, которые убивают во сне невинных украинцев, в том числе 2-летнего ребенка, являются ответом России на все мирные инициативы. Путь к миру - изгнать Россию из Украины. Путь к миру – вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", – подчеркнул он.

Напомним, что жительница дома в Умани, по которому ударили кафиры, эмоционально обратилась к россиянам в первые минуты после прилета.

Ранее сообщалось, что супруга Усика отреагировала на удар российских кафиров по Умани. Уроженка Крыма в очередной раз призналась в ненависти к стране-агрессорке и ее жителям после гибели людей в Умани, куда в ночь на 28 апреля прилетела ракета.

Также минобороны России цинично похвасталось "успехами" в войне после ракетного удара по многоэтажке в Умани. Ведомство государства-террориста опубликовало картинку с ракетой и надписью: "Точно в цель".

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