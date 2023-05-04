Завезенные из России в Мариуполь строители грабят дома украинцев: коллаборанты бездействуют

Россия завезла в украинский Мариуполь, временно оккупированный противником, строителей, а те решили "подработать", занимаясь мародерством. Приезжие забираются в полуразрушенные дома и выносят все, что может представлять хоть какую-то ценность.

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Об этом в Telegram-канале 4 мая сообщил Мариупольский городской совет, ссылаясь на информацию от местных жителей. "Коллаборанты бездействуют", – написали в ведомстве.

Жители Мариуполя заметили, что строители азиатской и кавказской внешности обворовывают дома посреди белого дня. Выносят мебель, технику и все оставшиеся ценности.

Так называемая полиция никак не реагирует на жалобы украинцев. "Они (представители незаконного российского МВД. – Ред.) заявляют, что у них приказ "не трогать тех, кто работает на восстановление города". Так что по сути россияне дали разрешение на грабеж нашего города", – возмутились чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Россияне в оккупированном Мариуполе начали усиленно искать желающих пополнить ряды ЧВК "Вагнер". Претендентам, кроме зарплаты, предлагают страхование жизни и лучшую униформу и снаряжение.

– Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что в городе могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск издал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

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