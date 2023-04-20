newspaper
img

"Воспринимают местных жителей как пушечное мясо": оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

Марина Лисничук
War
2 минуты
3,3 т.
'Воспринимают местных жителей как пушечное мясо': оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Видео дня

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в официальном Telegram-канале. Там опубликовали фото документа за подписью приспешника агрессора (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, по "распоряжению" террориста, "летний" так называемый призыв мариупольских мужчин 1996-2005 годов рождения продлится до августа 2023-го, "осенний" – до 15 января 2024-го.

В то же время оккупационным "администрациям" Пушилин поручил разыскивать граждан, которые не выполняют "военные обязательства". В случае отказа от "призыва" мужчинам угрожают уголовной ответственностью.

Также он поручил медучреждениям на временно оккупированных территориях Донетчины проводить медкомиссии для будущих "призывников", обещая больницам компенсацию.

"Воспринимают местных жителей как пушечное мясо": оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

В Мариупольском горсовете предположили, что под таким "призывом" оккупанты начнут настоящую мобилизацию в ряды ВС РФ. Ведь сейчас захватчики активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

"Воспринимают местных жителей как пушечное мясо": оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Они ведь воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности" , – говорится в сообщении.

"Воспринимают местных жителей как пушечное мясо": оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

Как сообщал OBOZREVATEL, военные РФ и коллаборанты образовали псевдовоенкомат на Запорожье, мужчин с временно оккупированной территории заставляют становиться на воинский учет. Скрытая мобилизация, которую планирует проводить враг, незаконна и нарушает обычаи войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!