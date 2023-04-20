'Воспринимают местных жителей как пушечное мясо': оккупанты могут начать мобилизацию мужчин в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ выдал главарь "ДНР" Денис Пушилин.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет в официальном Telegram-канале. Там опубликовали фото документа за подписью приспешника агрессора (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, по "распоряжению" террориста, "летний" так называемый призыв мариупольских мужчин 1996-2005 годов рождения продлится до августа 2023-го, "осенний" – до 15 января 2024-го.

В то же время оккупационным "администрациям" Пушилин поручил разыскивать граждан, которые не выполняют "военные обязательства". В случае отказа от "призыва" мужчинам угрожают уголовной ответственностью.

Также он поручил медучреждениям на временно оккупированных территориях Донетчины проводить медкомиссии для будущих "призывников", обещая больницам компенсацию.

В Мариупольском горсовете предположили, что под таким "призывом" оккупанты начнут настоящую мобилизацию в ряды ВС РФ. Ведь сейчас захватчики активно готовятся к контрнаступлению ВСУ.

"Россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма. Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Они ведь воспринимают местных жителей как пушечное мясо. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности" , – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные РФ и коллаборанты образовали псевдовоенкомат на Запорожье, мужчин с временно оккупированной территории заставляют становиться на воинский учет. Скрытая мобилизация, которую планирует проводить враг, незаконна и нарушает обычаи войны.

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