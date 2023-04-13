Оккупанты на захваченной части Запорожской области ищут желающих умереть за Россию: началась скрытая мобилизация, – Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне и коллаборанты-украинцы образовали псевдовоенкомат и заставляют мужчин становиться на учет. Скрытая мобилизация, которую хочет провести противник, является незаконной и нарушает обычаи войны.

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Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, "оккупанты ищут желающих умереть за Россию". Фрагментом своего выступления в эфире телемарафона политик поделился на канале в Telegram.

"Уверен, ни один украинец не вступит в эти "добробаты" и не будет воевать против своей страны", – надеется мэр Мелитополя.

Как заявил он, россияне просто хотят найти пушечное мясо, поэтому и объявили о возможности заключить контракт с армией РФ.

Также местные "чиновники" формируют карманные подразделения. Так, гауляйтер Евгений Балицкий (назначенный противником "врио губернатора" Запорожской области) собрал "добровольческий батальон имени Судоплатова". Федоров указал, что это формирование все никак не доедет до зоны боевых действий, зато снимает "героические" видео в глубоком тылу.

Теперь мошенник и самозванец Андрей Жидков (бывший так называемый начальник "УМВД по Мелитополю и Мелитопольскому району"), собирает "казацкий" батальон.

"Почему это происходит? Потому что армия России несет ужасные потери на Запорожском направлении. А сами гауляйтеры боятся, что во время деоккупации их некому будет защищать", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 12 апреля Силы обороны Украины "демилитаризовали" 540 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны было ликвидировано уже по меньшей мере 180 590 военных страны-агрессора.

– Сколько военной техники России уничтожили украинские воины, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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