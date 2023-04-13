ВСУ ликвидировали еще 540 оккупантов и уничтожили 10 вражеских бронемашин – Генштаб

В течение суток 12 апреля Силы обороны "демилитаризовали" 540 российских оккупантов, которые с оружием в руках осмелились ступить на украинскую землю. С начала же полномасштабной войны было ликвидировано уже по меньшей мере 180 590 военных ВС РФ.

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Также защитники лишили захватническую армию тысяч единиц разнообразной военной техники и вооружения. Обновленные данные о потерях врага опубликовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

По последним подсчетам, украинские воины уничтожили уже 3646 российских танков и обезвредили в небе 911 крылатых ракет, которые военные преступники из РФ запускали по нашим городам.

Накануне бойцы ВСУ сожгли десять боевых бронированных машин (всех 7053), семь единиц автомобильной техники и автоцистерн (5637) и семь артиллерийских систем (2777).

Также на фронте ликвидировали еще одно средство ПВО оккупантов (всего 283), одну единицу спецтехники (320). Было сбито и пять БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2339).

Кроме того, в списке уничтоженной во время войны российской военной техники числится 535 РСЗО, 307 самолетов, 293 вертолета, 18 кораблей/катеров.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия потеряла свои лучшие самолеты в начале полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, оккупанты "верили в легкую прогулку", а взамен избавились от многих самолетов и вертолетов. Все это благодаря высшему мастерству украинских пилотов, которые, несмотря на преимущество врага в воздухе, смогли обезвредить его авиацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины уничтожили новейшую станцию РЭБ "Стриж" российских оккупантов. Удар по вражеской станции бойцы ВСУ нанесли с польской 155-мм гаубицы Krab.

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