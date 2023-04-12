Отработали блестяще: воины ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ ''Стриж''. Видео

Украинские бойцы на фронте провели очередную удачную операцию по уничтожению военной техники вражеской армии России. В этот раз защитникам Украины удалось "отминусовать" у оккупантов новейшую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж".

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Операцию по "демилитаризации" "второй армии мира" выполнили разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского вместе с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады. Кадры опубликовали в Facebook в среду, 12 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, техника россиян была уничтожена с помощью вооружения, которое передала украинской армии Польша, – самоходной гаубицы калибра 155 мм Krab.

"Краб" уничтожил "Стрижа"! Разведчики 30 ОМБр вместе с артиллеристами 26 ОАБр уничтожили РЭБ "Стриж". САУ "Краб" отработала блестяще!" – говорится в сообщении 30 ОМБр.

РЭБ "Стриж" – это мобильная станция, которую российские захватчики используют для защиты от беспилотников. Система обнаруживает БПЛА, передает сигналы воздушной тревоги на пульт управления и сигнализации, блокирует каналы управления и навигации дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского беспощадно бьют врага, изгоняя оккупантов с украинской земли. Николаевские морпехи показали, как ликвидируют российских захватчиков с помощью беспилотников.

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