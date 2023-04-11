Украинские морпехи показали, как минусуют оккупантов в Донецкой области: ''подарки'' попадают четко по адресу. Видео

Воины 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского беспощадно избивают врага, прогоняя оккупантов с украинской земли. Сейчас защитники из этой ОБРМП активно работают в Донецкой области.

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Николаевские морпехи показали, как ликвидируют российских захватчиков с помощью беспилотников. Они поделились видео, на котором снято, как работают их операторы дронов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, "подарки" от украинских морпехов попадают врагу четко по адресу. Беспилотник сбросил снаряд на окупантов, но те, заметив дрон, начали бежать в окопы и укрепления.

Однако рашистам это не помогло. Следующие снаряды догнали их и в окопе. А также оператор дрона прицельным ударом уничтожил и укрепление врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские морпехи показали, как нанесли урон врагу под Авдеевкой.

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