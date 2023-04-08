Морпехи под Авдеевкой ''подсветили'' оккупантам путь на концерт Кобзона: эффектное видео

Российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать на Авдеевском направлении на Донетчине. Также и Силы обороны Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков на подступах к городу.

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Украинские морпехи показали, как нанесли урон врагу под Авдеевкой. Кадры "демилитаризации" оккупантов опубликовали на официальной странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике можно увидеть совместную работу бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского и 503-го отдельного батальона морской пехоты.

Наши защитники атаковали пехоту "второй армии мира" 120-миллиметровыми минами. На кадрах видно, что боеприпасы на головы оккупантам в частности сбрасывали с БПЛА. Россияне пытались убегать, однако удавалось это не всем.

"Заблудившимся российским захватчикам под Авдеевкой морпехи "подсветили" 120-мм путь-дорожку на концерт кобзона", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В течение прошлой недели армия РФ могла потерять возле Авдеевки Донецкой области около 4 тыс. своих оккупантов, говорят в американском Институте изучения войны.

– А росСМИ сообщили, что российские оккупационные войска начали покидать позиции возле Угледара, Бахмута и Авдеевки. Пока процесс идет очень медленно, но, вероятно, это признаки начала давно ожидаемого украинского контрнаступления.

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