Россия начала отводить свои войска с позиций у Угледара, Бахмута и Авдеевки, но процесс идет медленно – росСМИ

Российские оккупационные войска начали оставлять позиции, занимаемые у Угледара, Бахмута и Авдеевки. Пока процесс идет очень медленно, но, возможно, это признаки начала давно ожидаемого украинского контрнаступления.

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Об этом пишет российское издание "Новая газета". Отмечается, что на "северном выступе" у Авдеевки, бои сейчас идут за Новоселовку, но ВСУ пока не пытаются штурмовать этот населенный пункт.

"Южный выступ у села Водяное пока держится, но оттуда могут отойти в ближайшие два дня. Позиции у Угледара оставлены. Там теперь серая зона глубиной десять километров. ВС РФ отходят к Волновахе. В Марьинке еще держат фронт (оккупанты. - ред.), но там мало войск. В Бахмуте ВСУ с ночи начали забирать обратно ранее взятые "вагнеровцами" кварталы в центре. Продвигаются медленно, но успешно. Судя по всему, вооруженные силы РФ севернее и южнее Бахмута готовятся отходить", – описал ситуацию на фронте собеседник издания.

Отмечается, что Украина перебросила на Донецкое направление свежие штурмовые подразделения. На данный момент существует вероятность потери россиянами Новоселовки, что в свою очередь может привести к окружению или быстрому отступлению ВС РФ с позиций у Красногоровки.

"Это те самые позиции, которые российские "военкоры" называли ключевыми и еще осенью уверяли, что именно оттуда ВС РФ смогут успешно окружить Авдеевку", – отметили в материале.

Кроме того, сообщается, что оккупанты отступили и восточнее Авдеевки, отойдя ближе к селу Спартак и городу Ясиноватая.

При этом отступление аргументируется двумя факторами: невозможностью дальнейшего наступления из-за дефицита людских и материальных ресурсов, а также решением сократить линию соприкосновения для создания насыщенной обороны вокруг Донецка, Ясиноватой и Горловки, а также укрепления обороны вокруг Волновахи.

Похожая ситуация, по данным росСМИ и в районе Бахмута, где захватчики готовятся отходить с позиций южнее и севернее города, а "вагнеровцы" полностью потеряли темп продвижения.

"И хотя в районах Бахмута и Авдеевки продолжается кровопролитное противостояние, интенсивность боев заметно уменьшилась. Украинские войска на некоторых участках осторожно оттесняют врага и продвигаются в глубь его позиций", – рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Напомним: ранее министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что ВСУ готовят контрнаступление, основная задача которого – ослабить оборону оккупантов и, возможно, ее прорвать. Впрочем, раскрывать планы военного командования и делиться деталями предстоящей операции нельзя, поскольку враг внимательно за этим следит.

На сроки наступления, по словам министра, влияют многие факторы, например, состояние почвы и погода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты продолжают копать километровые окопы во временно оккупированном Крыму. Враг надеется, что фортификационные постройки на побережье Черного моря помогут ему сдержать контрнаступление ВСУ;

– издание The New York Times ранее писало, что Украина готовится в ближайшие недели начать большое контрнаступление. Оно станет проверкой способности ВСУ перевооружать и формировать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые давали преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

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