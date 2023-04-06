''Очень тесно привязаны к классическим методичкам'': в ОК ''Юг'' объяснили, почему оккупанты начали активно рыть окопы в Крыму

Российские военные продолжают рыть километровые окопы во временно оккупированном Крыму. Враг надеется, что фортификационные сооружения на побережье Черного моря каким-то образом помогут ему сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

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При этом россияне как обычно не отличаются креативом и руководствуются классическими методичками прошлого века. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты продолжают рытье окопов Крыму, однако они помогут им лишь в единственном вопросе – сократят время ожидания деоккупации полуострова. В то же время Гуменюк выразила уверенность, что такие действия врага не станут преградой для Вооруженных сил Украины.

"Оборонные работы у них продолжаются, инженерное обустройство продолжается, но абсолютно ответственно могу сказать, что это им не поможет. Разве что могут скоротать время ожидания", – сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" подчеркнули, что враг не блещет креативом и строит фортификационные сооружения по методичкам прошлого века. В свою очередь командование Сил обороны мыслит креативно, поэтому никакие окопы врага в Крыму не станут преградой на пути к деоккупации полуострова.

"Помочь полноценно против десанта эти окопы вряд ли смогут, исходя из того, что, наверное, многие украинцы знают, как держатся песчаные сооружения на побережье Крыма. Их действия очень тесно привязаны к классическим методичкам и креативное мышление им не присуще. Для командования Сил обороны и вообще Вооруженным силам Украины присуще креативное мышление, поэтому их классический способ решения вопроса, который предусмотрен еще учебниками ХХ века не поможет", – отметила спикер ОК "Юг".

Напомним, российские оккупанты, захватившие Крым, построили на севере украинского полуострова двойную линию окопов. Новые линии обороны захватчики начали создавать в начале 2023 года. Одна из них недавно появилась за Перекопским перешейком.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига не исключает, что Украина может начать переговоры со страной-агрессором Россией насчет будущего Крыма. По его словам, это может произойти лишь после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил 12 шагов по деоккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество с Силами обороны. Там намекнули на "бавовну", которая приближает поражение захватчиков.

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