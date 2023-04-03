Оккупанты построили на севере Крыма двойную линию окопов: спутниковые фото

Российские оккупанты, захватившие Крым, построили на севере украинского полуострова двойную линию окопов. Новые линии обороны захватчики начали создавать в начале 2023 года.

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Одна из них недавно появилась за Перекопским перешейком. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые опубликовало издание "Радио Свобода" и проект "Схемы".

Как отмечают журналисты, в ноябре 2022 года линия окопов уже была видна, к марту этого года ее разветвили. На кадрах видно четыре участка. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции для военной техники.

Один участок начинается у Перекопского залива, второй и третий пролегают с двух сторон трассы Е-97. Еще одна система окопов – у самого села Филатовка.

В ноябре 2022 года OSINT-специалист Бенджамин Питтер также опубликовал фото со спутника, на которых видно, что уже тогда во временно оккупированном Россией украинском Крыму появились свежие окопы.

По его словам, оккупанты восстановили окопы в районе КПП "Чонгар" между Крымом и Херсонской областью и соорудили там новые. Также захватчики готовятся к возможной обороне в районе Армянска, и Новотроицкого.

Ранее СМИ писали, что готовить линии обороны в Крыму российские террористы стали особенно активно с начала 2023 года, хотя первые защитные сооружения появились на полуострове осенью прошлого года.

Крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ. Лихорадочно устанавливаются фортификационные сооружения, изрыты сотни километров пляжей – истерия вокруг скорого освобождения Крыма достигла небывалых высот.

Что сейчас происходит на полуострове – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты не верят, что в этом году в Крыму будет курортный сезон, и активно роют окопы на пляжах. В частности, длинные линии фортификационных сооружений появились на побережье Евпатории. Тем временем в ГУР МО намекнули, что россияне переживают не зря.

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