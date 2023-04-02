Паники нет? Побережье Евпатории покрылось окопами, а в разведке намекают на деоккупацию Крыма. Видео и фото

Российские захватчики не верят, что в этом году в Крыму будет курортный сезон, и активно роют окопы на пляжах. В частности, длинные линии фортификационных сооружений появились на побережье Евпатории.

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Тем временем Главное управление разведки министерства обороны Украины намекнуло, что оккупанты переживают не зря. 2 апреля на Telegram-канале ведомства появилась фотография военнослужащего ГУР с оружием, который выныривает из воды.

"Крым. Ялта. 2023", – заинтриговали украинские разведчики. Пост они сопроводили хештегом "работает ГУР".

Добавим: кадры со спутника показывают, что окопы заняли практически все пляжи временно оккупированного города Евпатория.

Ранее СМИ писали, что подготовлять линии обороны в Крыму российские террористы начали особенно активно с начала 2023 года, хотя первые защитные сооружения стали появляться на полуострове осенью прошлого года.

Как писал OBOZREVATEL:

– Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов очертил 12 шагов по деоккупации Крыма. Он указал необходимость наказания коллаборантов, освобождение заключенных украинцев и крымских татар, демонтаж Крымского моста и переименование Севастополя.

– Ранее Данилов выразил убеждение, что Крым можно освободить только военным путем.

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