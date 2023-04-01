Россия готовится к обороне Крыма и массово строит защитные сооружения на оккупированном полуострове. Спутниковые фото

Российская оккупационная армия активно готовится к обороне во временно оккупированном Крыму. Захватчики строят фортификационные сооружения и роют окопы на полуострове.

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Примечательно, что враг укрепляет оборону не только на севере Крыма, но и по всему побережью. Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода" и проекта Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Спутниковые снимки показывают, что российские террористы активно начали рыть окопы в Крыму с начала 2023 года, хотя первые защитные сооружения начали появляться на полуострове осенью прошлого года. Это может свидетельствовать о том, что государство-террорист РФ уже начало готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины.

Двойную линию окопов захватчики вырыли возле Армянска вблизи материковой части Украины. Также фортификационные сооружения замечены в районе Перекопского вала.

Несмотря на то, что военные эксперты прогнозируют начало боев именно со стороны материковой части Украины, захватчики решили настроить защитных сооружений, в том числе, по всему морскому побережью Крыма. Так, например, на пляжах возле Евпатории уже прорыто не менее 7 километров окопов. Оборонительными сооружениями оккупанты фактически отрезают Керченский остров.

Военные эксперты отмечают, что бои за Крым будут сложными. Аналитики полагают, что с Крымом наиболее вероятен сценарий острова Змеиный – изоляция российских войск и их методичное уничтожение.

"Мы видели пример острова Змеиный, когда методично уничтожались оккупанты. Но остров Змеиный меньше, чем временно оккупированный Крым. Поэтому на Крым нужно будет немного больше времени. Но у нас есть это время. С другой стороны его не будет у российских оккупантов. Если нам получиться выйти по линии Бердянск-Геническ, мы фактически контролируем Азовское море и можем нивелировать их логистическую артерию в виде Крымского моста", – сказал военный обозреватель Александр Коваленко.

Напомним, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес заявил, что освобождение Крыма от российской оккупационной армии может стать решающей частью войны России против Украины. Однако для успешной деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры, в частности США, открыто заявили, что хотят победы Украины.

К слову, Ходжес считает, что, если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023 года. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Ранее Ходжес высказал уверенность в том, что освобождение Крыма остается ключевой целью Украины, поскольку без этого наша страна не сможет ощущать себя в безопасности. Сохраняя свой флот в Черном море, Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов в Азовское море и обратно, перекрывать пути к Одессе, запускать дроны для военной разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне, в том числе в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

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