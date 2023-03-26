Американский генерал назвал событие, которое изменит ход войны и упрекнул США

Освобождение Крыма от российской оккупационной армии может стать решающей частью войны России против Украины. Однако для успешной деоккупации полуострова необходимо, чтобы международные партнеры, в частности, США открыто заявили, что хотят победы Украины.

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При этом успехи на востоке Украины не будут иметь такого стратегического эффекта, как освобождение крымского полуострова. Об этом в интервью Newsbreak заявил генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес.

По его словам, ход войны может измениться очень быстро, если Соединенные Штаты открыто заявят, что хотят победы Украины. Также, считает Ходжес, в Белом доме должны согласиться с тем, что освобождение Крыма является ключом к победе Украины. Он добавил, что США сделали очень много для украинской армии в контексте военной помощи, однако сейчас недостает твердого заявления о победе Украины.

"Вы можете убить каждого русского в радиусе 200 километров от Бахмута, и это не изменит стратегический результат, но вы освободите Крым, и тогда, я думаю, вы полностью измените весь стратегический контекст. Но чего не хватает, так это того, что президент, администрация не сказали публично: "Мы хотим, чтобы Украина победила", – заявил Ходжес.

Американский генерал считает, что причина этого заключается в том, что США пока не уверены в исходе войны. Он добавил, что, президент Джо Байден проделал хорошую работу по объединению союзников. Однако США и их европейские партнеры по-прежнему обеспокоены тем, что произойдет, если российский диктатор Владимир Путин потеряет власть.

"Людям не пришла в голову мысль, что Россия здесь потерпит поражение, им тяжело с этим. Я думаю, что администрация также чрезмерно обеспокоена риском того, что Россия каким-то образом переведет войну в ядерный конфликт", – объяснил Ходжес.

Напомним, Ходжес считает, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета 2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

Ранее Ходжес высказал уверенность в том, что освобождение Крыма остается ключевой целью Украины, поскольку без этого наша страна не сможет ощущать себя в безопасности. Сохраняя свой флот в Черном море, Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и обратно, перекрывать пути к Одессе, запускать дроны для военной разведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне, в том числе, в Крыму. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы, – хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

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