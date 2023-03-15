'Это хороший знак': Резников заявил, что оккупанты перешли к обороне, и указал на ситуацию в Крыму

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска уже перешли к обороне. По словам главы оборонного ведомства, то, что россияне строят фортификационные укрепления и роют окопы – это хороший знак, ведь даже враг верит в контрнаступление украинской армии.

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Более того, Резников подчеркнул, что путинские войска начали активно строить укрепления во временно оккупированном Крыму. Об этом министр обороны рассказал во время брифинга.

Резников подчеркнул, что успешное контрнаступление ВСУ в Херсонской и Харьковской областях вынудило россиян сделать определенные выводы. Поэтому уже сейчас враг на некоторых участках фронта перешел в оборону. При этом командование украинских войск заявило о том, что фортификационные укрепления захватчики строят даже в Крыму.

"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Наши генералы, и господин генерал Москалев, и господин генерал Неижпапа показали нам места, где они (оккупанты, – ред.) уже сидят, роют окопы, фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже. Это означает, что россияне уже готовятся к защите. Они верят, россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление. И это хороший знак", – сказал Резников.

Глава оборонного ведомства добавил, что активное рытье окопов оккупантами может свидетельствовать о том, что Россия уже проиграла в этой войне. Также Резников добавил, что международные союзники Украины хотят победы нашей страны в этой войне.

"Мы уже создаем будущее. Они уже проиграли. Если они в своей "специальной военной операции" перешли к защите, они уже проиграли эту войну. Поэтому я уверен, что поддержка наших партнеров, как я называю клуб "Рамштайн", 54 страны как минимум, тоже хотят победы Украины. Инвестиция уже состоялась. Главное правило – если ты сделал инвестицию, ты должен верить в успех и продолжать поддерживать", – отметил Резников.

Напомним, во временно оккупированной украинской Ялте в Крыму на побережье захватчики начали строить защитные сооружения. Под видом "реконструкции" набережной там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму, несмотря на значительное давление и репрессии, усилилось партизанское движение. Активисты в очередной раз напомнили путинским военным и их приспешникам, что Крым – это Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, показал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.