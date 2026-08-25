Россия атаковала пограничный пункт "Виноградовка – Вулкенешть" на границе с Молдовой: работает ли он сейчас

В ночь на 25 августа российские оккупанты атаковали пограничный автомобильный пункт пропуска "Виноградовка – Вулкенешть", расположенный на границе с Молдовой. В настоящее время из-за атаки международный пункт пропуска не работает.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба. В результате российского нападения повреждена инфраструктура пункта пропуска.

Что известно

Россияне атаковали беспилотниками международный автомобильный пограничный пункт пропуска "Виноградовка – Вулкенешть", расположенный на границе Украины с Молдовой.

В результате атаки на месте вспыхнул пожар.

В Государственной таможенной службе сообщили, что в настоящее время движение через пункт пропуска приостановлено, таможенные формальности не осуществляются. В связи с этим там попросили воспользоваться другими пунктами пропуска для пересечения границы. О возобновлении работы пункта пропуска обещали сообщить дополнительно.

"Просим граждан и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и выбирать для пересечения украинско-молдавской границы другие действующие пункты пропуска", – говорится в сообщении.

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