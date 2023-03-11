"Все идет по плану!" Оккупанты панически готовят крымчан к "концу света": подробности и видео

Крымский полуостров, который Россия за годы оккупации превратила в огромную военную базу, усиленно готовят к обороне от контрнаступления ВСУ. Лихорадочно устанавливаются фортификационные сооружения, изрыты сотни километров пляжей – истерия вокруг скорого освобождения Крыма достигла небывалых высот.

Видео дня

Что сейчас происходит на полуострове – читайте в материале OBOZREVATEL.

Последователи Гитлера

Первыми о "сюрпризе" сообщили жители Евпатории. По их словам, набережную в западной части полуострова оккупанты превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия. Причем местные "власти" обосновали такие работы необходимостью "реконструкции".

"Вот так берег моря укрепляют. Никакая это не реконструкция набережной... Смотри, х*ярят как! И о каком сезоне в Крыму можно говорить? Как курортник попадет на море, если тут все, 200 км в вот таких окопах... Во так все идет, бл*дь, весь Крым западный", – говорит автор видео.

Он показал длинные сооружения из досок, действительно растянувшиеся на большое расстояние. Также на видео можно заметить сложенные на кучи мешки с песком, выполняющие роль заграждений.

По словам представителя Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, оккупанты вырыли длинные траншеи, чтобы уберечься от потенциальной высадки украинского десанта на полуостров.

11 марта в интервью российскому государственному информагентству РИА "Новости" (находится под санкциями) подготовку к высадке десанта подтвердил и оккупационный "глава Крыма" Сергей Аксенов ("Гоблин").

"Все по плану двигается. И на самом деле мы там действуем нестандартно. Тема такая, что в публичном поле максимально раскрыта быть не может, но могу сказать, что мы, с учетом всего опыта боевых действий, действуем нестандартно, асимметрично, можно сказать", – сказал коллаборант.

Само решение возвести оборонительные сооружения Аксенов объяснил так: "Береженого бог бережет. И я в позиции всегда выступаю: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому лучше мы будем готовы".

Стоит отметить, что гитлеровские захватчики тоже рыли окопы вдоль пляжей в 1944 году – когда союзные войска делали высадку в Нормандии, но это не спасло войска Гитлера.

Крымчане в ярости

Собеседница OBOZREVATEL в оккупированной Евпатории говорит, что местные жители не то что не в восторге от такого поворота, а просто в ярости – причем и те крымчане, которые с восторгом приняли российских оккупантов весной 2014 года, и те, кто остался верен Украине и ждет освобождения.

"Настроения трудно передать словами – все местные обозлены. Коллаборанты – в первую очередь из-за страха, что придется отвечать за предательство, когда ВСУ освободят Крым. В то же время они злятся на российских военных, что доступ к пляжам теперь будет закрыт и, скорее всего, курортный сезон будет провален. Ну кто захочет ехать на отдых и не иметь возможности искупаться?" – говорит Елена.

А вот крымчане, которые с нетерпением ждут возвращения полуострова под контроль Украины, расстроены не только из-за закрытого моря, но и из-за того, что фортификационные сооружения могут хоть немного помешать высадке украинских военных. "Хоть бери и закапывай то, что натворили на береговой линии оккупанты", – говорит женщина.

"Ждем нашу армию!"

Паникуют и жители Южного берега Крыма. По их мнению, хотя вряд ли ЮБК грозит высадка десанта, но "слухи ходят разные". В любом случае они уверены, что "сезон уже провален": даже самые ярые сторонники оккупации вряд ли захотят отдыхать там, где могут начаться боевые действия.

"Если не десант украинских военных, то так называемая "бавовна" может произойти где угодно – в любой точке полуострова. Все это понимают. А учитывая, что много российских военных размещено в санаториях и на базах отдыха, то достаться может и им", – поделилась ялтинка Ольга.

По ее словам, крымчане понимают, что на нормальный доход от сдачи в аренду квартир и домов в этом году можно уже не рассчитывать. "Многие местные нервничают из-за того, что даже из Ялты и Алушты поуезжали семьи российских офицеров – от греха подальше. Считают это "плохим знаком". Я, конечно, радуюсь этому", – смеется женщина.

Она также рассказала, что истерия вокруг грядущего освобождения Крыма на полуострове "уже знатная": "Людей запугивает местная "власть", неофициально говорят, что "скоро тут будет конец света". Но вы, пожалуйста, опубликуйте обязательно мои слова: "Мы, украинцы, очень хотим домой и ждем нашу армию!"

Спустя девять лет оккупации на полуострове осталось значительное количество людей, которые не сдались. Все они верят, что при поддержке мирового сообщества Украина скоро вернет Крым, а предатели ответят по заслугам.

Когда освободят Крым

О грядущем освобождении Крымского полуострова неоднократно открыто заявляли официальные лица. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится к этому – морально, технически, военно, формируя бригады. А по словам начальника Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, освобождение Крыма может произойти уже к лету.

Американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, считает, что если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета-2023.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", – заявил Ходжес.

Он считает, что полуостров нужно отрезать от стабильных российских логистических путей (Керченский мост, сухопутный коридор через Мариуполь и Мелитополь), а потом использовать "широкий спектр систем дальнего радиуса действия против незащищенных российских объектов и группировок в Крыму".