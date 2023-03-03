Готовятся к курортному сезону? В оккупированной Евпатории на пляжах начали рыть окопы. Видео

В во временно оккупированной украинской Ялте в Крыму на побережье начали строить защитные сооружения. Под видом "реконструкции" набережной, там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров.

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Видео с евпаторийского пляжа опубликовал канал NEXTA Live. Крымчане возмущены, что оккупанты лишают их возможности заработать во время курортного сезона, ведь на большую "военную базу", где нет даже возможности подойти к морю, не поедут даже самые убежденные сторонники войны России против Украины.

"В Евпатории на побережье роют окопы. Готовятся к наплыву туристов?" – иронизируют авторы канала.

А вот жителям Крыма не до смеха. По словам автора видео, система окопов с бойницами, "глядящими" в сторону моря, делает невозможным подход к воде, следовательно, ни о каких туристах не может быть и речи.

По словам мужчины, "защитная линия", которую оккупанты возводят под предлогом проведения "реконструкции набережной" растянулась минимум на 200 км западного побережья Крымского полуострова.

"Вот так берег моря укрепляют. Никакая это не реконструкция набережной.... Смотри, х*ярят как! И о каком сезоне в Крыму можно говорить? Как курортник попадет на море, если тут все, 200 км в вот таких окопах... Во так все идет, бл*дь, весь Крым западный", – говорит автор видео.

Он показывает длинные сооружения из досок, действительно растянувшиеся на большое расстояние. Также на видео видны сложенные на кучи мешки с песком, выполняющие роль заграждений.

Напомним, пока оккупанты усиленно готовятся к тому, що ВСУ таки придут, чтобы очистить захваченный с 2014 года украинский полуостров от "русского духа", в Крыму усилилось партизанское движение. В разных населенных пунктах Крыма появляется все больше украинской символики и напоминаний для оккупантов, что их время подходит к концу.

В то же время, партизаны также совершают и диверсии. Так, на днях активисты движения "Атеш" из Крыма сообщили о подготовке подрыва железной дороги.

А вот жители полуострова все чаще слышат в Крыму "бавовну". В последний раз два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в Крыму 2 марта. Один из БПЛА взорвался.