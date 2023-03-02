Партизаны движения "Атеш" из Крыма сообщили о подготовке подрыва железной дороги и передали приветствие РДК и Брянщине. Видео
Партизаны военного движения "Атеш" сообщили о планах подрыва железной дороги. Кроме того, они передали "привет" членам русского добровольческого корпуса.
Об этом сообщили в Telegram-канале движения "Атеш". Партизаны записали свое видео из Джанкоя.
"Братья и сестры! Военное движение "Атеш" готовится к освобождению Крыма от рашистов. Мы в Джанкое, джем ВСУ", – сообщили они.
Партизаны также сообщили, что они сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой.
Кроме того, члены движения "Атеш" заявили о подготовке к минированию местной железной дороги.
"Когда Вооруженные силы Украины приблизятся к Крыму, здесь будет кому подготовить почву для освобождения. Мы будем захватывать админздания", – сообщили они.
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму активизировалось партизанское движение – была взорвана часть железной дороги. Российские оккупанты уже остановили поезда.
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