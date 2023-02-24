Будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги: Зеленский рассказал, как Украина будет освобождать Крым

Владимир Зеленский рассказал о своих планах по деоккупации полуострова Крым. Украина всеми способами готовится к этому шагу – морально, технически, военно, формированием бригад.

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Об этом президент Украины сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости". Он сообщил, что украинские военные уже проходят обучение для успешного освобождения Крыма.

"Все хотят, чтобы каждый следующий шаг был последним, победным. Так мы заслужили это. Чтобы были живы военные, чтобы вернулись домой. Все зависит от нас. Но эмоций мало. Есть военные шаги — мы к ним готовимся: морально, технически, военно – оружием, усилением, формированием бригад наступления. Отправляем людей на обучение, мы должны быть готовы. А дальше будут соответствующие справедливые деоккупационные шаги. Дай бог, чтобы они были удачными", — подчеркнул президент Украины.

На вопрос, возможно ли в этом году вернуть Крым физическим путем, Зеленский ответил, что "мы готовы морально и готовимся технически".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в годовщину российского вторжения обнародовал видео о простых украинцах, которые стали героями во время войны. По словам главы государства, они разрушили надежды России на то, что украинский народ безропотно покорится агрессору.