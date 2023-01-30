Генерал Ходжес: Крым определит финал войны России против Украины

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает Крым решающим полем битвы, которое может определить исход российско-украинской войны. Он сказал, что Украина "никогда не будет в безопасности" и не сможет восстановить свою экономику, если РФ сохранит контроль над полуостровом.

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Эту тему военный прокомментировал изданию Insider. Журналисты отметили, что Крым "жизненно важный для военного потенциала России в Украине" и является символической территорией для диктатора Владимира Путина. Именно крымский полуостров, незаконно захваченный Кремлем в 2014 году, послужил стартовой площадкой для вторжения россиян в феврале прошлого года на юг Украины. Сейчас он продолжает оставаться базой для нанесения ударов авиацией и кораблями ВС РФ.

Ходжес назвал Крым "решающей территорией для этой войны". Он указал на важность освобождения его от оккупантов.

"Украинское правительство знает, что оно не может согласиться с тем, чтобы Россия сохранила контроль над Крымом", – отметил бывший командующий армией США в Европе.

По его словам, в несколько ближайших месяцев украинская армия может "установить условия" для крымской операции.

В этом контексте решающую роль будет играть военная помощь Запада. Поставки танков, как сказал генерал-лейтенант в отставке, это "очень важно", но они лишь часть общих усилий, необходимых Украине для победы, поражения российских войск и принуждения их покинуть Крым.

Ходжес считает, что одним из вариантов будет изоляция полуострова, захваченного россиянами. Но для этого Силам обороны Украины нужно оружие, которое пока что не включается в пакеты военной помощи – как ракеты большей дальности ATACMS, которые можно выпускать из пусковой установки HIMARS.

Так, как только Крым будет отрезан от стабильных российских логистических путей (Керченский мост, сухопутный коридор через Мариуполь и Мелитополь), Украине нужно будет использовать "широкий спектр систем дальнего радиуса действия против незащищенных российских объектов и группировок в Крыму", сказал военный. В случае успеха, это вынудит оккупантов уйти. Однако США пока воздерживаются от предоставления ВСУ ракетных комплексов большой дальности, которые можно было бы использовать для ударов по территории России или достижения определенных объектов в оккупированном Крыму.

Ходжес сказал, что нежелание американского правительства предоставить оружие большей дальности фактически предоставило "убежище" оккупантам в Крыму и в других местах.

"Предоставление возможностей, которые лишат Россию любого убежища для ее воздушных, беспилотных и ракетных ударов, позволит Украине сделать Крым неприемлемым для русских", – добавил Ходжес.

Как писал OBOZREVATEL:

– Не так давно в другом интервью Бен Ходжес сказал, что Украина должна освободить Крым и это должно произойти до конца августа 2023 года. Он считает вероятность применения ядерного оружия страной-агрессором очень низкой.

– Ходжес также говорил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. Одно из потенциальных направлений – Мариупольское.

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