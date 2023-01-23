Ключевым будет возвращение Крыма: Ходжес дал прогноз, какие территории могла бы освободить Украина благодаря западным танкам

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации. При этом он подчеркнул, что возвращение Крыма будет играть ключевую роль.

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Ходжес уверен, что имея западные танки, Украина могла бы создать важную для будущих боев бронетанковую бригаду. Об этом он написал в своем Twitter.

Американский генерал подчеркнул, что западная бронетехника могла бы стать для Вооруженных сил Украины авангардом силы для прорыва российской обороны. Он отметил, что речь идет о нанесении удара по агрессору в направлении Мариуполя. Ходжес добавил, что это в свою очередь позволить изолировать временно оккупированный Крым.

"Украинцы знают, что решающей территорией является Крым. Имея танки с Запада, Украина могла бы создать бронетанковую бригаду, которая служила бы авангардом силы для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя, чтобы продолжить изоляцию Крыма", – отметил генерал.

Напомним, Ходжес заявил, что в вопросе освобождения Украиной временно оккупированного Мелитополя Запорожской области первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики. В частности, через Мариуполь и сам Мелитополь в Крым.

Ранее Ходжес заявил, что Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. Существует очень малая вероятность того, что в ответ на освобождение Крыма Россия применит ядерное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было ранее и будет в дальнейшем;

– в свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина и Европа победят в этой войне – с Германией или без нее. Однако именно от Германии зависит, захочет ли она присоединиться к этой миссии и остановить российское варварство.

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