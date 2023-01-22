Шольц назвал условие передачи Украине танков Leopard и сделал новый упрек в сторону США

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что будущие решения о поставках оружия, в частности танков Leopard, будут приниматься в координации с союзниками, включая США. По его словам, так было ранее и будет в дальнейшем.

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Такое заявление глава федерального правительства озвучил на пресс-конференции 22 января, сообщает The Guardian. До этого времени на Шольца оказывается давление с целью разрешить поставку танков немецкого производства в Украину.

Отвечая на вопрос по этой теме Шольц, сказал, что все поставки оружия в Украину до сих пор осуществлялись в тесной координации с западными партнерами.

"Мы будем делать это и в будущем", – сказал он.

Напомним: ранее в Пентагоне уже откинули условие Шольца о том, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2, только после того, как Вашингтон передаст Abrams. Там заявили, что в данный момент это сделать невозможно. В ведомстве подчеркнули, что Берлин должен сам решить дать Киеву танки или нет.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал правительство Германии за промедление с поставками боевых танков в Украину. Пока в Берлине который месяц размышляют, стоит ли предоставлять украинской армии танки Leopard – в Украине ежедневно гибнут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– выступая на Давосском экономическом форуме Шольц заявил, что его страна – один из крупнейших союзников Украины в борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли она Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что нужно избежать втягивания НАТО и его членов в прямую войну с Россией;

– в сети ширится волна мемов и карикатур из-за затягивания Шольцом поставок танков Украине. Пользователи соцсетей побуждают немецкого канцлера в конце концов решиться на такой шаг.

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