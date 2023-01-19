Пока нет смысла: в Пентагоне откинули условие Шольца относительно передачи Украине танков M1 Abrams

В Министерстве обороны США отреагировали на слова немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что Берлин передаст Украине танки Leopard 2, только после того, как Вашингтон передаст Abrams. В Пентагоне заявили, что в данный момент это сделать невозможно.

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Как сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в четверг, 19 января, "для США сейчас нет смысла поставлять Киеву танки M1 Abrams". Ее слова процитировало издание CNN.

Она отметила, что решение о передачи для украинской армии какого-либо вооружения это решение конкретной страны. Берлин должен сам решить дать Киеву танки или нет.

"В конечном итоге это решение Германии. Это их суверенное решение о том, какую помощь в области безопасности они будут предоставлять", – сказала Сингх.

Также представитель Пентагона отметила, что США делают "все возможное, чтобы поддержать Украину тем, в чем она нуждается".

"Мы продолжаем работать с другими партнерами и союзниками по всему миру, чтобы посмотреть, что еще можно предоставить Украине, и в этом весь смысл завтрашней встречи в формате "Рамштайн", – добавила Сингх.

Напомним: ранее Шольц в телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом выдвинул условие для передачи немецких танков Leopard 2 украинским воинам. Политик заявил, что это возможно, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Перед этим Шольц говорил, что ведет переговоры с союзниками по поводу возможной поставки Украине тяжелых танков. В то же время он отметил, что любые объявления по этому поводу должны быть согласованы с партнерами.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что каждая страна должна принимать свое решение о помощи Украине, где идет война. Вашингтон, как она заявила, "крупнейший поставщик" этой поддержки украинцам. Таков был ее ответ на условия Шольца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц заявил, что Германия – один из крупнейших союзников Украины в борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли его страна Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что нужно избежать втягивания НАТО в войну.

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