Ходжес дал прогноз, когда ВСУ освободят Крым, и оценил риск применения ядерного оружия Россией

Украина должна освободить Крым, и это должно произойти до конца августа 2023 года. Существует очень малая вероятность того, что в ответ на освобождение Крыма Россия применит ядерное оружие.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, пока Россия контролирует Крым, Украина никогда не будет в безопасности.

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина победить в 2023 году, Ходжес прямо сказал, что да – Украина освободит Крым до конца августа, а затем и остальную территорию.

"Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа", – сказал бывший командующий армией США в Европе.

Он убежден, что вероятность применения Россией ядерного оружия очень мала, поскольку это не дает никакого преимущества на поле боя.

"К тому же Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о "катастрофических последствиях", которые настанут, если Россия использует ядерное оружие", – добавил Бен Ходжес.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале января начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о большом контрнаступлении Вооруженных сил Украины весной 2023 года и заявил, что украинская армия войдет в Крым с оружием.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что если Украина освободит Донбасс и Запорожье, то Россия сама уберется из Крыма. В то же время он отметил, что существуют разные "сценарные планы" завершения войны между Россией и Украиной.

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