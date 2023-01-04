"Бои будут самыми горячими": Буданов заговорил о большом контрнаступлении ВСУ и высказался о будущем России

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о большом контрнаступлении Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. Самые горячие бои будут в марте.

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Об этом он рассказал в интервью ABC News. Завершится это контрнаступление, по его словам, освобождением всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

"Это освобождение территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это будет происходить по всей Украине, от Крыма до Донбасса. Наша цель, и мы ее достигнем, – это возвращение к границам 1991 года, которые признаны всеми субъектами международного права", – сказал Буданов.

По поводу будущего России Буданов сказал, что есть несколько сценариев, но всем должно быть понятно одно: не стоит бояться трансформации России, потому что это пойдет только на пользу всему миру.

"Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто сказка. Режим Путина стал посмешищем для всех. Российские войска практически сведены к защите территорий, которые они все еще оккупируют в Украине, но это ненадолго", – объяснил начальник ГУР МО.

По словам Буданова, единственной остающейся проблемой является ядерный арсенал России и неконтролируемый режим, который приведет к тому, что весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или по крайней мере международного контроля над ее ядерным арсеналом.

"Страна-террорист, которая машет ядерной битой и угрожает всем, не является режимом, имеющим нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", – заявил Буданов.

Напомним, Кирилл Буданов также рассказал об огромных потерях российских оккупантов в боях за Бахмут на Донетчине. По его словам, сотни тел захватчиков гниют в открытом поле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупационные войска несут бешеные потери вблизи Бахмута на Донетчине. В то же время, протесты в России невозможны, поскольку более 70% россиян поддерживают войну против Украины.

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