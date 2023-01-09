У Зеленского предположили, какие территории первыми освободят от оккупантов и какой будет победа

Когда Украина освободит Донбасс и Запорожье, то Россия сама уберется из украинского Крыма. Вместе с тем, существуют разные "сценарные планы" завершения войны между Россией и Украиной.

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Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона "Единые новости". В то же время, он посоветовал обратиться с этим вопросом к людям, связанным с военным делом.

Отвечая на вопрос, каким, по его мнению, будет завершение войны и что станет "финальным аккордом" победы – освобождение Донбасса или Крыма, Подоляк признался, что не готов сказать точно, потому что "сценарные планы" могут быть разными.

При этом он сказал, что логично было бы предположить, что если Украина освободит Донбасс и Запорожье, то россияне сами будут убегать из Крыма и это будет происходить быстро.

"Если мы освобождаем территории Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они же будут понимать, что нужно бежать", – сказал Подоляк.

Также советник главы Офиса президента в очередной раз заявил, что рано или поздно он будет на набережной в Ялте и что это только вопрос времени.

"Я там точно буду, потому что это логика. Жизнь идет в рамках логических коридоров", – сказал Подоляк.

Напомним, в декабре 2022 года Михаил Подоляк в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия" заявил, что уже приобрел билет на поезд "Киев – Симферополь" с открытой датой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале января начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о большом контрнаступлении Вооруженных сил Украины весной 2023 года и сказал, что украинская армия войдет в Крым с оружием.

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