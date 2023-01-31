Украина должна вернуть Крым к лету: Буданов назвал задачу номер один и рассказал об украинских агентах в РФ

Украина сделает все, чтобы к лету вернуть незаконно аннексированный Россией Крым. И никакое ядерное оружие не поможет президенту РФ Владимиру Путину предотвратить это.

Видео дня

Об этом начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью The Washington Post. Он подчеркнул, что война в Крыму началась, в Крыму и совершится – победой Украины.

"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой. … И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится", – сказал Буданов.

На вопрос, считает ли он, что это может побудить президента России Владимира Путина применить ядерное оружие, Буданов ответил, что не считает. По его мнению, в Кремле засели не настолько идиоты.

"Это тактика устрашения. Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают", – объяснил начальник украинской разведки.

Он также намекнул, что Кремль должен опасаться коллаборационистов в своей среде, ведь украинская разведка с ними уже работает.

"Действительно есть люди, с которыми очень легко работать на этой территории. Люди, которые понимают, что Россия должна быть другой. И мы поддерживаем таких людей", – сказал Кирилл Буданов.

Ранее Кирилл Буданов заявил, что в марте 2023 года начнется большое контрнаступление Вооруженных сил Украины, которое завершится освобождением всей территории Украины в границах 1991 года.

Относительно будущего России, Буданов сказал, что есть несколько сценариев, но всем должно быть понятно одно: не стоит бояться трансформации России, потому что это пойдет только на пользу всему миру.

Также OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению Буданова, освобождение Крыма от российских оккупантов состоится "до конца весны, возможно, чуть раньше".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!