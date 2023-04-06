''Бавовны'' должно быть еще больше! ГУР Минобороны обратилось к жителям оккупированного Крыма

Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма, поблагодарив за качественное сотрудничество с Силами обороны. Там намекнули на "бавовну", которая приближает поражение захватчиков.

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Крымчан призвали и в дальнейшем информировать защитников о расположении оккупационных сил и средств на полуострове. Об этом говорится в сообщении ГУР в соцсетях.

"Решимость военно-политического руководства Украины, украинского общества и Сил обороны Украины в вопросе возвращения всех временно оккупированных российскими захватчиками украинских земель, а также ваша поддержка приближают нашу Победу!" – отметили в разведке.

Жителей пока оккупированного Крыма попросили сообщать Силам обороны о пунктах дислокации, адресах проживания личного и руководящего состава войск РФ, которые находятся на территории полуострова.

Также предоставлять данные о размещении складов, где оккупанты хранят снаряды и горюче-смазочные материалы. Указывать на точки базирования, хранения и ремонта российской военной техники.

Кроме этого, защитникам важно сообщать о местоположениях средства радиоэлектронной разведки (РЭР) и борьбы (РЭБ), характерным признаком которых являются антенны и локаторы. Ценными для Сил обороны будут данные о штабах и пунктах управления ВС РФ в Крыму, местах хранения и точках дежурства российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Вместе выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!" – заявили в ГУР.

Там предоставили контакты для передачи такой информации: +380969455341 (Signal, WhatsApp); Telegram-чат и Telegram-бот – @krymbavovna_bot; e-mail: [email protected]

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента считают, что освобождение Крыма обязательно состоится и в очень короткое время с исторической точки зрения. Отмечается, что РФ не сможет удержать одновременно Крым и ОРДЛО, потому что не имеет таких возможностей.

Со своей стороны секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил 12 шагов по деоккупации Крыма.

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