"Это будет деблокада большой территории": у Зеленского озвучили план возвращения Крыма и назвали сроки деоккупации

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что деоккупация Крыма обязательно произойдет. Он считает, что вся "логика войны, математика вооружений и ресурсные возможности" говорят о том, что это случится за очень короткое (с исторической точки зрения) время.

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Об этом представитель ОП сказал в интервью "Радио Свобода". По мнению Подоляка, Россия не сможет удержать и Крым, и Донецк, и Луганск, потому что таких возможностей у страны-агрессора нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пройдет или шесть месяцев, или пять, или семь – мы будем находится в Крыму", – сказал чиновник.

Журналист спросил у него, не является ли такое предположение слишком оптимистическим, учитывая нынешнею ситуацию на фронте. В ответ Подоляк сказал: "Мы 10 месяцев назад видели намного худшую ситуацию. Я думаю, что вообще никто не думал, что мы с вами через 10 месяцев сможем на полном, так скажем, серьезе говорить о том, что война позволит нам освободить Крым".

Сотрудник Офиса президента отметил: после того, как российские военные покинут полуостров, в первую очередь придется "изгнать "русский мир" оттуда в полном объеме". Коллаборанты должны понести юридическое наказание, а Крым – жить в абсолютном информационном пространстве Украины.

"Это будет деблокада обширной территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще, Россия – это ведь не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это страна-лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело", – заявил Подоляк. По его словам, 2023-й будет тяжелым годом для Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты построили на севере украинского Крыма двойную линию окопов. Новые линии обороны захватчики начали создавать в начале 2023 года, в частности, за Перекопским перешейком

– Длинные линии фортификационных сооружений появились и на побережье Евпатории. А в ГУР МО намекнули, что россияне переживают не зря.

– Что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове – читайте в материале нашего издания по ссылке.

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