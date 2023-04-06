У Зеленского не исключают переговоров с Россией по Крыму после выхода ВСУ на его админграницу
Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига не исключает, что Украина может начать переговоры со страной-агрессором Россией насчет будущего Крыма. По его словам, это может произойти лишь после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.
Сибига подчеркнул, что переходить к дипломатии наша страна готова лишь после того, как ВСУ достигнут стратегических целей на поле боя. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам замглавы Офиса президента, Украина готова открыть дипломатическую страницу для обсуждения будущего Крыма. В то же время Сибига заверил, что Украина не исключает освобождение Крыма военным путем.
Сибига добавил, что президент Владимир Зеленский и его помощники сейчас говорят о Крыме, поскольку украинская армия приближается к началу контрнаступления.
В свою очередь FT считает, что слова замглавы Офиса президента могут успокоить западных чиновников, которые скептически относятся к способности Украины вернуть Крым военным путем и опасаются, что это может привести к эскалации войны и, в том числе, применению диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что деоккупация Крыма обязательно произойдет. Он считает: вся "логика войны, математика вооружений и ресурсные возможности" говорят о том, что это случится за очень короткое (с исторической точки зрения) время.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал 12 шагов по деоккупации Крыма. Он указал на необходимость наказания коллаборантов, освобождения заключенных Россией украинцев и крымских татар, демонтажа Крымского моста и переименования Севастополя в Ахтиар.
К слову, Данилов выразил убеждение, что Крым можно освободить только военным путем. По его словам, стратегия деоккупации полуострова, принятая в марте 2021 года, потеряла смысл после того, как РФ вторглась в Украину с кровавой войной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Российские оккупанты построили на севере украинского Крыма двойную линию окопов. Новые линии обороны захватчики начали создавать в начале 2023 года, в частности, за Перекопским перешейком.
– Длинные линии фортификационных сооружений появились и на побережье Евпатории. А в ГУР МО намекнули, что россияне переживают не зря.
– Что сейчас происходит на временно оккупированном полуострове – читайте в материале нашего издания по ссылке.
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