Войска РФ за прошедшую неделю потеряли около Авдеевки 4 тыс. солдат: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Оккупационные войска России продолжат нести большие потери на войне в Украине. Только в течение прошлой недели армия РФ могла потерять около Авдеевки в Донецкой области около 4 тысяч своих оккупантов.

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Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW) со ссылкой на спикера Объединенного пресс-центра войск Таврического направления, полковника Алексея Дмитрашковского. Отчет о войне в Украине опубликован в четверг, 6 апреля.

Как отмечается, ликвидированные под Авдеевкой оккупанты могли быть солдатами, которые раньше проходили обучение в Беларуси для усиления линии Авдеевка-Марьинка.

Аналитики ISW отметили, что российские войска 6 апреля продолжили наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка – Донецк.

В отчете также говорится, что оккупанты продолжают штурмовать Бахмут и окрестности города. На опубликованных ISW картах показано, что войска РФ незначительно продвинулись в центре населенного пункта. Другие кадры показывают, что Силы обороны Украины отбили наземные атаки вагнеровцев к югу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Ранее Дмитрашковский заявил, что российская армия пытается продвигаться вперед на линии фронта в Донецкой области между Авдеевкой и Марьинкой. Там противник терпит большие потери, но не прекращает атак.

"Враг несколько потерял возможность атаковать. Нет у них того количества техники и, как они сами отмечают, наступила у них "диета с боеприпасами", – сказал спикер.

Отметим, что, по данным Генерального штаба, оккупационная армия РФ на войне против Украины 6 апреля потеряла еще 480 военных и несколько ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 177 110.

Кроме сотен захватчиков, украинские воины уничтожили еще восемь артиллерийских систем (всего 2722), три боевых бронированных машин (7016), два танка (3633), одну РСЗО (533) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW ранее сказали, что руководство ВС РФ задействовало в наступлении на Авдеевку ограниченное количество наемников ППК "Вагнер" для закрепления недавних ограниченных тактических успехов в этом районе.

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