Уничтожено еще 480 оккупантов и восемь вражеских артсистем: свежие данные Генштаба о потерях РФ

Оккупационная армия РФ на войне против Украины за предыдущие сутки, 6 апреля, потеряла еще 480 военных и несколько ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 177 110.

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К тому же речь идет только о ликвидированных оккупантах, а количество раненых в рядах вражеского войска трудно подсчитать. Данные о потерях агрессора обновил Генеральный штаб ВСУ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, артиллеристы 45-й бригады направленным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник". Такая радиолокационная станция была разработана и передана на вооружение армии РФ только в 2021 году.

Сами российские оккупанты все чаще признаются в потерях, которые несут в войне против Украины. Один из захватчиков признал, что у них "заканчивается вся пехота и техника, а контрнаступление ВСУ еще не началось".

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