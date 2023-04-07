''У нас заканчивается вся пехота и техника, а контрнаступление ВСУ еще не началось'': российский оккупант рассказал о потерях армии РФ

Потери страны-агрессора России на войне в Украине растут стремительными темпами. Это признают и сами оккупанты.

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В частности, военный преступник РФ пожаловался на то, что в ВС государства-террориста уже на исходе вся пехота и техника. При этом он удачно подчеркнул, что такая ситуация сложилась еще до контрнаступления ВСУ. Соответствующую переписку оккупанта в своем Telegram-канале опубликовал украинский журналист Денис Казанский (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Российский военный Андрей Морозов (Мурз) пишет о страшный потерях российских оккупантов под Авдеевкой и Марьинкой. По его словам, российскую пехоту там бросают в бессмысленные штурмы, а ВСУ просто расстреливают солдат и технику", – отметил журналист.

В переписке указано, что в бригадах оккупантов, которые уже в течение длительного периода всячески пытаются штурмовать украинских защитников под Авдеевкой, Марьинкой и Донецком, "месяцами творится лютое и бессмысленное мясо".

"Десант "размотали" минометами, а потом добили стрелковой, бэхи сожгли. Из десанта не вернулся никто, укры взяли несколько пленных... Просто мишени в тире", – написал оккупант.

Кроме того, он признал, что власти РФ лгут собственному народу и своим же солдатам.

"Сверху звучит волшебная фраза: "Потерь нет – значит не воюете!", и отправляют людей не убой", – добавил военный РФ.

Также Морозов откровенно заявил, что обеспечение уже на полном исходе. А еще – искренне испугался контрнаступления ВСУ, так как удержать позиции уже вряд ли получится.

"У нас заканчивается пехота. Уже не "хорошая пехота", а пехота вообще. Просто пехота, чтобы удерживать те позиции, что есть. В обороне. Собственно, она уже закончилась. Техника тоже", – заявил захватчик, добавив, что в конце ВС РФ ждет "феерическое бл*дство".

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 5 апреля ликвидировали на фронте 390 оккупантов и сбили в небе российский "Аллигатор". Почти за полные 407 суток войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 176 630 военнослужащих.

Также OBOZREVATEL писал, что военнослужащие оккупационной армии все чаще интересуются проектом "Хочу Жить", с помощью которого они могут добровольно сдаться в плен Сил обороны Украины. В марте-2023 был зафиксирован рекорд обращений россиян в указанную службу за все время полномасштабного вторжения.

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