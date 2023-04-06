ВСУ ликвидировали за сутки 390 оккупантов и сбили вертолет врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 5 апреля ликвидировали на фронте 390 оккупантов и сбили в небе российский "Аллигатор". За почти полные 407 суток войны потери личного состава ВС РФ уже достигают 176 630 военнослужащих.

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Запас техники захватчиков поредел еще на несколько единиц бронемашин, танков и беспилотников. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава путинской армии, накануне украинские воины сожгли восемь боевых бронированных машин (всех 7013), семь артиллерийских систем (2714), два танка (3631) и одно средство ПВО (281).

С неба Силы обороны "приземлили" четыре вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 2287) и вертолет (292).

Также были уничтожены три единицы специальной техники (всего 302) и одна – автомобильной техники и автоцистерн (5574).

Среди прочего, с начала войны воины ВСУ обезвредили 911 российских крылатых ракет, 532 РСЗО, 306 самолетов, 18 кораблей/катеров.

В сводке Генштаба на утро 6 апреля отмечается, что накануне наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан" и Supercam. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств ПВО и четыре станции РЭБ оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте пограничники уничтожили три десятка "вагнеровцев", пытавшихся прорвать украинскую оборону. Еще около 40 захватчиков стали "трехсотыми".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал результаты работы украинских артиллеристов снарядами Excalibur по вражеским С-300. Военные признались, что сначала подумали, что это не техника, а макет, но решили ее атаковать и уничтожили.

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