Оккупанты ведут штурм Бахмута, атакуют Авдеевку и Марьинку, но несут потери: за сутки уничтожены три склада БК врага – Генштаб

На 407-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины войска РФ продолжают сосредотачиваться на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне Силы обороны там отбили более 60 вражеских атак.

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В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. О последних событиях с фронта сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 6 апреля.

По всей территории страны высокой остается вероятность нанесения РФ ракетных и авиационных ударов. Только за прошедшие сутки враг трижды ударил по украинским городам и селам ракетами и 29 раз из авиации, а также совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок агрессора не обнаружено. Россия продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. В течение суток произвела обстрелы н. п. Турья, Леоновка, Печенеги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфино – Сумской; Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огурцово, Зыбино и Бочково – Харьковской.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополи, Фиголовка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются взять под полный контроль Бахмут, продолжают его штурмовать. Также за прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки и Ивановского. Подразделения Сил обороны отбили около 20 атак оккупантов на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях ВС РФ вели наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имели. Только возле Марьинки совершили более 25 безуспешных атак. В то же время обстреляли Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты наращивают в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстреляли более 35 населенных пунктов, среди которых Времевка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское на Запорожье, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львово, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Враг продолжает использовать медицинские учреждения временно захваченных территорий в своих целях. Так, местную больницу Малой Белозерки на Запорожье оккупанты обустроили под военный госпиталь. Сейчас там работают российские медики, оказывающие услуги только российским военнослужащим. По состоянию на 2 апреля на лечении там находились около 80 захватчиков с ранениями разной степени тяжести.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и два БПЛА типа "Орлан" и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, три склада боеприпасов, три позиции средств ПВО и четыре станции радиоэлектронной борьбы ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия готовится перебросить половину своей группировки из Беларуси на восток Украины. Наши пограничники информируют, что речь идет о передислокации около 2000 оккупантов.

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