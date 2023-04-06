Оккупанты перебросят половину российской группировки из Беларуси на восток Украины – ГПСУ

Украинские пограничники сообщают, что вскоре количество военных страны-агрессора РФ в Беларуси снизится вдвое. Около двух тысяч оккупантов оттуда перебросят на восток Украины.

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Об этом во время брифинга в среду, 5 апреля, сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2000 российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки", – отметил он.

Демченко добавил, что на данный момент на территории РБ не зафиксированы крупные ударные группировки войск РФ, которые теоретически могли бы начать наступление на Украину с севера. Разведка установила, что россияне пока не создают там такие группировки.

"Проходят совместные учения между подразделениями Беларуси и России. В настоящее время, после проведения определенной подготовки для российских военных, происходит их ротация. Нам известно, что начались мероприятия по выводу российских подразделений на территорию России из Беларуси", – говорят в ГПСУ.

По словам пограничников, ситуация на границе с РБ остается полностью контролируемой украинскими силами – они готовы к любым сценариям развития событий. Что же касается беларуских военных, то их количество и действия у границы с Украиной неизменны.

Отметим, что количество войск РФ на территории Белоруссии уменьшается. Еще около месяца назад там находилось около 10 тысяч российских военнослужащих, участвовавших в совместных с белорусами учениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев заявил, что северные рубежи Украины полностью под контролем Вооруженных сил нашей страны. Украинская разведка проводит тщательный мониторинг боевой готовности армии Беларуси.

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