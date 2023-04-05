В Бахмуте пограничники уничтожили три десятка ''вагнеровцев'', пытавшихся прорвать оборону: еще 40 захватчиков ранены

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" попытались прорвать оборону украинских воинов в промзоне города Бахмут Донецкой области. Сразу шесть штурмовых групп атаковали опорный пункт украинских пограничников.

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Однако вместо захвата позиций штурм обернулся для оккупантов почти 70 убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Противник пытался прорвать оборону в промзоне города-крепости. Опорный пункт пограничников одновременно атаковали 6 групп "вагнеровцев". Вражеские штурмовики не добились успеха: наши защитники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили", – отметили в ГПСУ.

Там также иронически назвали результаты вражеского штурма "Well Done прожаркой" наемников.

Напомним, утром 5 апреля в Генштабе отчитались, что ВСУ ликвидировали за сутки 550 оккупантов. Общие безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 176 240 человек.

Также сообщалось, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В частности, в Бахмуте, по данным Пентагона, силы ЧВК "Вагнер" оказались в мясорубке. Также оборона города-крепости удерживает главные силы российской армии на позициях.

В то же время, подчеркнули в Минобороны США, оборона Бахмута является частью стратегии ВСУ при подготовке к контрнаступлению. Для него, отметили в Пентагоне, у Сил обороны Украины есть все необходимое.

Между тем 2 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз "захватил" несокрушимый город: он заявил о "юридическом взятии" Бахмута и опубликовал видео, где он цепляет свой флаг на якобы здание городской администрации.

Впрочем, в Вооруженных силах Украины не медлили с ответом и напомнили, что здания горсовета Бахмута уже физически не существует. И пока "повар Путина" цепляет флаги на разрушенные Россией до основания здания, в Бахмуте идут ожесточенные бои, а украинские воины стойко держат оборону.