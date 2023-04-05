ВСУ ликвидировали за сутки 550 оккупантов, уничтожено 10 артиллерийских систем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 176,2 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 4 апреля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 550 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 10 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3629 танков, 7005 ББМ и 2707 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 532 единиц реактивных систем залпового огня и 280 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 306 самолетов, 291 вертолета и 2283 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5573 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 299 – специальной техники.

Напомним, российский оккупант пожаловался на большие потери армии РФ на войне с Украиной. От одной роты, по его словам, осталось всего четыре человека. В другом подразделении недавно также были погибшие, а еще девять россиян были ранены.

Ранее сообщалось, что в армии РФ снова пожаловались, что воевать им приходится устаревшим хламом. У оккупантов на передовой нет нового вооружения, поэтому приходится расконсервировать старое.

Как сообщал OBOZREVATEL, временно оккупированный Крым в ночь на 4 апреля снова посетила "бавовна". В населенном пункте Армянск на севере полуострова беспилотники атаковали расположение российских оккупантов.