Российские оккупант пожаловался на большие потери армии РФ на войне с Украиной. От одной роты, по его словам, осталось всего четыре человека.

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В другом подразделении недавно также были погибшие, а еще девять россиян были ранены. Об этом стало известно из телефонного разговора двух военных страны-агрессора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца).

В российских СМИ при этом говорят совсем другое – у пропагандистов оккупанты всех "побеждают" и всегда идут вперед.

Один из оккупантов в разговоре упомянул, что они находятся в Опытном. Скорее всего, речь идет о поселке под Авдеевкой, которую пытается окружить "вторая армия мира".

Для этого на штурмы бросают захватчиков, которые, по их словам, должны быть в территориальной обороне, а не на первой линии фронта. Их используют как пушечное мясо, отправляя на позиции Сил обороны Украины без прикрытия.

"Приказ поступает вс, х**рьте, пох*й, автоматы в руки нах*й и пох**рили, ни артиллерии, ни танков – них*я у вас не будет, нах*й", – пожаловался военный преступник.

Однако потом, когда появляются "200-е", командиры оккупантов начинают давать заднюю и говорят, что приказов они якобы не давали либо же отменили их.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в армии РФ снова пожаловались, что воевать им приходится устаревшим хламом. У оккупантов на передовой нет нового вооружения, поэтому приходится расконсервировать старое.

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