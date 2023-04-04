'Нам сюда весь хлам на утилизацию сбросили': оккупант пожаловался на приказы командования и устаревшее вооружение. Перехват

В армии страны-агрессора России, которая мечтала "захватить Киев за три дня" снова пожаловались, что воевать им приходится застаревшим хламом. У оккупантов на передовой нет нового вооружения, поэтому приходится расконсервировать старое.

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При этом захватчики не хотят выполнять приказы командиров, жалуются на военно-политическое руководство страны-агрессора и перестают верить российской пропаганде. О настроениях во "второй армии мира" один из оккупантов сказал в разговоре с товарищем. Аудиоперехват опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот армия еб*чая, что они творят... Москва эта поганая. И как вот воевать с таким вооружением? С*ка уроды поганые, бл*дь. Офицерье *бучее, эта Москва, эти депутаты, бл*дь. Все старье сгоняют короче в утилизацию бл*ть", – заявил оккупант.

В то же время его товарищ рассказал о своем брате-снайпере, чью роту отправили в разведку боем и чуть ее лишились.

"Будь аккуратнее там. Брат мой добровольцем там, а он в разведке, снайпер, штурмовик. Говорит послали в разведку боем роту, сказали, что артиллерией поддержат и всем, чем нужно. Подмога подойдет. Так 20 человек еле вывалились оттуда! Где-то в Александровке.. А офицеры за линией вообще, вдалеке нах*й командуют. Ребята тут порассказывали. Дурдом там пизд*ц, нах*й. Такой, бл*дь, политикой х*й войну выиграешь!" – сказал россиянин.

При этом он "посоветовал" армии РФ полностью уничтожать украинские населенные пункты, не жалея мирных местных жителей.

"По телевизору смотришь: там такие снаряды, что ты! Где наши хваленные бомбы? Въ*бали по поселку, и все, нах*й, снесли к *банной матери. Кому надо местным, те давно уже ушли нах*й оттуда", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупационной российской армии, которая напала на Украину, вновь пожаловались на большие потери. Один из захватчиков в телефонном разговоре рассказал, что героические защитники Украины проредили ряды оккупантов на востоке страны, а тех, кто выжил – взяли в плен.

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