'От роты ничего не осталось, все 200-тые и 300-тые': оккупант рассказал о серьезных потерях РФ. Аудио

В оккупационной российской армии, которая напала на Украину, вновь пожаловались на большие потери. Один из захватчиков в телефонном разговоре рассказал, что героические защитники Украины проредили ряды оккупантов на востоке страны, а тех, кто выжил – взяли в плен.

Видео дня

По его словам, Вооруженные силы Украины накрыли позиции врага минометным огнем. Перехват разговора оккупанта с родственником опубликовали на официальном Telegram-канале Главного управления Министерства обороны Украины в воскресенье, 2 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам российского военного, от одной из рот "ничего не осталось". 15 оккупантов получили ранения, остальные – погибли. Отметим, что численность роты в армии РФ – 80-200 военнослужащих.

Также россиянин, которого отправили воевать против ВСУ и терроризировать мирных украинцев, сказал, что армия страны-агрессора отказывается наступать под напором Сил обороны Украины.

– Целый день жду твоего звонка. Посмотрел видео, там целая куча ваших ребят в плену. С вашего полка.

– Да ну!

– Да-да. 2-й батальон, 4-й батальон..

– Ну, это мы слышали.. Это дня 3-4 назад было. Да, говорили. Сказали, что х*хлы зашли, сначала минометами закидали, потом зашли. Короче от роты ничего не осталось. Все "200" и 15 – "300", и все в плен.

– А что, они вообще без прикрытия были, что ли?

– Да хр*н его знает. Минометами просто обложили и зашли в посадку и все. Это не сложно. Пока идет минометный обстрел, ты голову хр*н высунешь из окопа.

– А у вас что? Не двигаетесь?

– Нет. Вряд ли мы туда поедем. Наверное, будем отказываться. Ну его нахр*н...

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная армия РФ, воюя против Сил обороны Украины, за сутки 1 апреля потеряла еще 560 военных и пять ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 174 550.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!