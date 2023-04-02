Потери живой силы РФ в Украине превысили 174,5 тыс.: за сутки ликвидировано 560 оккупантов

Оккупационная армия РФ, воюя против Сил обороны Украины, за сутки 1 апреля потеряла еще 560 военных и пять ББМ. Общее количество "демилитаризованных" на украинской земле захватчиков сегодня достигает уже 174 550.

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К тому же речь идет только о ликвидированных оккупантах, а количество раненых в рядах путинского войска тяжело подсчитать. Обновленные данные о потерях врага опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме личного состава ВС РФ, накануне украинские воины сожгли девять единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 5537), пять боевых бронированных машин (6986), четыре артиллерийских системы (2687) и два танка (3618).

В небе защитники уничтожили один российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2249 беспилотников).

Также в общем с начала полномасштабного вторжения армию РФ лишили 911 крылатых ракет, 527 РСЗО, 306 самолетов, 296 единиц спецтехники, 291 вертолета, 279 средств ПВО, 18 кораблей/катеров.

Отметим, что в марте ВСУ установили рекорд по ликвидации российских оккупантов. За месяц они "демилитаризовали" максимальное количество захватчиков за все время войны – более 24 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины с помощью британской пушки L119 уничтожили СПГ-9 "Копье" с БК оккупантов. Видео обезвреживания вражеского вооружения опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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