ВСУ с помощью британской пушки L119 уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" с БК: Залужный показал видео

Украинские защитники прицельно ударили из британской пушки L119 по вражеской военной технике и показали работу на видео. Было уничтожено российский станковый противотанковый гранатомет "Копье" вместе с боекомплектом.

Видео дня

Кроме того, повреждения получил миномет 2В9 "Васильок" ВС РФ. Соответствующими кадрами поделился в Telegram главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 1 апреля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов. Спасибо всем, кто защищает Украину!" – написал Залужный.

На видео видно несколько ударов по технике российских захватчиков. Когда артиллеристы ВСУ подорвали "Копье", БК вражеского гранатомета сдетонировал.

L119 нашим воинам передала Великобритания. Согласно информации из открытых источников, Вооруженные силы должны были получить десятки таких буксируемых гаубиц.

L119 "натовского" калибра 105 мм может выдерживать достаточно высокий темп стрельбы – 6 выстрелов/мин в течение первых 2 минут и 3 выстрела/мин при ведении постоянной стрельбы в течение получаса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат завил, что украинская боевая авиация уже начала применять против российских оккупантов "умные бомбы" JDAM. Такие боеприпасы очень точно поражают цели.

– Системы JDAM были официально названы среди перечня вооружений в пакете военной помощи от США на 1,8 млрд долларов (о нем было объявлено в конце 2022 года).

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