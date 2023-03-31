Украина уже использует на фронте ''умные бомбы'' JDAM, – Игнат

Украинская боевая авиация уже начала применять против российских оккупантов "умные бомбы" JDAM. Такие боеприпасы очень точно поражают цели.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Что касается крылатых авиационных бомб, которые мы тоже применяем – JDAM. Мы их тоже применяем", – сказал он в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что такие бомбы очень точно попадают в цель, и наши защитники с их помощью поражают важные объекты врага.

Однако, по словам спикера Воздушных сил ВСУ, бомб JDAM в украинских военных пока не так много, как хотелось бы.

Что такое JDAM

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – это комплект наведения на основе технологии GPS, превращающий неуправляемые "тупые" авиационные бомбы во всепогодные высокоточные ("умные") боеприпасы. Комплект крепится к обычной бомбе с помощью рукавных зажимов.

Бомбы, оснащенные JDAM, управляются интегрированной инерционной системой наведения, соединенной с приемником глобальной системы позиционирования (GPS), дающей им дальность действия до 28 км. В то же время, обычная максимальная дальность использования JDAM фигурирует на уровне 24 км.

Комплект JDAM включает в себя инерционную систему навигации и GPS-приемник для повышения точности, небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяющий бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.

Всё это позволяет повысить точность попадания бомб с погрешностью до нескольких метров от цели. Кроме того, комплект JDAM приводит бомбу по оптимальной траектории для максимальной эффективности поражения.

Возможность корректировать полет бомбы на всей траектории позволяет нивелировать влияние погрешности пилота во время сброса бомб, а также позволяет совершать "слепые" бомбометания, когда цель находится за пределами визуальной видимости.

Стоимость одного такого комплекта составляет 25 тысяч долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, системы JDAM были официально названы среди перечня вооружений нового пакета военной помощи на 1,8 млрд. долларов, который Украина уже начала получать от США.

Новейшее электронное оборудование JDAM позволяет превращать обычные авиационные боеприпасы в "умные бомбы" с высокой точностью поражения.

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