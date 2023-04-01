ВСУ в марте установили рекорд по ликвидации российских оккупантов: озвучены цифры

Украинские воины продолжают устанавливать новые рекорды по "денацификации" и "демилитаризации" оккупационной российской армии. В течение марта было уничтожено наибольшее количество российских захватчиков за все время войны: более 24 тысяч за месяц.

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Наилучший результат Силы обороны показали и по количеству ликвидированной спецтехники армии РФ. Итоги мартовских потерь страны-агрессора подвел журналист Роман Шрайк.

Проанализировав данные портала russian-casualties.in.ua, фиксирующего российские потери в войне против Украины, он выяснил, что в марте украинские воины установили новый рекорд по количеству ликвидированных захватчиков.

"В марте ликвидировано 24 100 р*шистских солдат. Это новый рекорд", – отметил Шрайк.

Теряла Россия на украинской земле в марте также технику и вооружение.

Так, российские танки в марте были уничтожены 221 (средний показатель за все время войны составляет 258 единиц в месяц). Боевых бронемашин – 343 (при среднемесячном показателе 499 единиц).

Вместо этого артиллерийских систем Россия в марте потеряла 290 единиц (при среднем показателе 192 единицы), это второй результат за все время войны. РСЗО в металлолом превратили 48 штук (средний показатель 38).

Неплохим стал для украинской армии март и в охоте на российские средства ПВО: 32 ликвидированных единиц (при среднем показателе 20) стали третьим результатом за время войны.

Самолетов в марте было сбито всего 6 (средний показатель составляет 22 единицы), вертолетов – 3 (в среднем 21).

Уничтожено также 193 БПЛА (в среднем 161), 35 крылатых ракет (средний показатель 65 в месяц), 194 единицы автотехники и автоцистерн (в среднем 404).

А вот количество уничтоженной спецтехники в марте достигло 66 единиц, что втрое превышает средний показатель (21 единица) и является лучшим результатом за все время войны.

Напомним, в феврале украинские воины уничтожили 21 470 захватчиков. Также в последний месяц зимы государство-агрессор потеряло 186 танков; 256 боевых бронированных машин; 186 артиллерийских систем; 21 РСЗО;26 установок ПВО; 196 единиц автотехники; 30 единиц спецтехники. Были сбиты 7 самолетов, 4 вертолета врага, а также 104 БпЛА и 77 крылатых ракет.

Накануне, 31 марта, ВСУ ликвидировали 630 оккупантов. Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигли 173 990 захватчиков.