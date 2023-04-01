ВСУ ликвидировали за сутки 630 оккупантов, уничтожено 8 артиллерийских систем: данные Генштаба

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже более 173,9 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 31 марта, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 630 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 1 танк, 4 боевых бронированных машин и 8 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3616 танков, 6981 ББМ и 2683 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 527 единиц реактивных систем залпового огня и 279 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 306 самолетов, 291 вертолета и 2248 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 911 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5528 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 296 – специальной техники.

Напомним, защитники Украины "демилитаризовали" очередную вражескую базу под Бахмутом на Донетчине. Благодаря активному взаимодействию разведчиков и артиллеристов нескольких бригад ВСУ были уничтожены склад БК и военная техника оккупантов.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже как минимум шесть редких контрбатарейных радиолокационных систем "Зоопарк-1М". Эта техника оккупантов уязвима – ее можно легко обнаружить и уничтожить.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская частная военная компания "Вагнер" и регулярные вооруженные силы РФ потеряли значительное количество живой силы в боях за город Бахмут в Донецкой области. Это еще больше сдержит наступление государства-агрессора на населенный пункт.

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