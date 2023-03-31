Россия потеряла в Украине минимум шесть РЛС ''Зоопарк-1М'': разведка Великобритании рассказала о проблемах оккупантов

Британские разведчики сообщили, что страна-агрессора Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла уже как минимум шесть редких контрбатарейных радиолокационных систем "Зоопарк-1М". Эта техника оккупантов уязвима – ее можно легко обнаружить и уничтожить.

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Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, опубликованном в пятницу, 31 марта, в Twitter. Как отмечается, в последний раз такая система была уничтожена украинскими воинами Сил специальных операций в Донецкой области.

"Зоопарк-1М" российские захватчики потеряли 23 марта, кадры ее уничтожения были опубликованы в сети.

Как пишут разведчики, вероятно, у россиян осталось ограниченное количество этих РЛС в Украине.

"Поскольку они имеют активную электромагнитную сигнатуру, они уязвимы для обнаружения и уничтожения. Россия потеряла как минимум шесть "Зоопарков-1М", и, скорее всего, в Украине осталось очень ограниченное их количество", – говорится в сообщении.

В разведке Великобритании пишут, что восстановление арсенала контрбатарейных радаров – приоритет, как для России, так и для Украины. Однако у страны-агрессора возникнут трудности, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники.

Поставки были прерваны западными санкциями, введенными против России за полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщалось ранее, 19 августа в Запорожской области украинские воины уничтожили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". С его помощью оккупанты корректировали огонь своей артиллерии.

24 октября стало известно, что украинские войска отминусовали врагу "Зоопарк-1" в Херсонской области. А в Харьковской области Вооруженные силы Украины захватили российский "Зоопарк-1М". Теперь он будет работать в интересах ВСУ.

РЛК "Зоопарк-1М" – это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС). Он предназначен для борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами противника путем выявления их позиций при ведении огня минами, снарядами, ракетами.

Способен наводить российские артиллерийские системы "Мста-С" и "Коалиция", РСЗО "Смерч", ОТРК "Точка-У" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 30 марта ликвидировали на фронте по меньшей мере 460 оккупантов из России. В общем на сегодня 173 360 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

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